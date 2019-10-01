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«МЮ» на своем поле не смог обыграть «Арсенал»

Для «красных дьяволов» этот результат стал худшим за последние 30 лет.

«МЮ» на своем поле не смог обыграть «Арсенал»
"МЮ" и "Арсенал" сыграли вничью - 1-1. Фото: Instagram / @manchesterunited

Прошедший вечером 30 сентября матч 7-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» закончился минимальной ничьей – 1:1. Первый мяч на «Олд Траффорд» на 45-й минуте забил полузащитник хозяев поля Скотт МакТоминей, на 58-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг счет сравнял.

Как заявил после игры главный тренер «канониров» Унаи Эмери, это не лучший результат, но в данном случае команды его заслужили.

Лондонцы после этого тура поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а вот «МЮ» сейчас занимает 10-ю строчку. За семь игр подопечные Оле-Гуннара Сульшера смогли набрать всего 9 очков и для них это худший результат за последние 30 лет.

Тогда, в 1989 году, всё было еще хуже, ведь после семи туров у «красных дьяволов» было всего семь очков. И весь сезон для них в итоге закончился плачевно – они заняли 13-е место.

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Тэги:

"Манчестер Юнайтед"спортфутбол
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«МЮ» на своем поле не смог обыграть «Арсенал»
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