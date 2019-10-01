Кремль надеется, что Минздрав уладит конфликт в онкоцентре им. Блохина

Ситуацию, сложившаяся в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, привлекла внимание Кремля. Президент знает о протесте сотрудников медучреждения, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков 30 сентября дал комментарий по поводу происходящего.
«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — сказал Песков, которого цитирует Вести.ru.
Напомним, ранее стало известно, что целая группа сотрудников детского института онкологии пригрозила тем, что уволится, если новый директор подразделения Светлана Варфоломеева не покинет этот пост.
Директор медучреждения, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди, между тем, заявил, что заявлений от этих сотрудников они не получали, и непонятно, на что они жалуются – базовые лекарства там всегда есть и зарплаты у сотрудников очень даже неплохие.
Тем временем, в онкоцентре продолжает работать комиссия Минздрава, состоящая из 18 экспертов. 6 октября они должны предоставить первые результаты своей проверки.