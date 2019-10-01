Кремль надеется, что Минздрав уладит конфликт в онкоцентре им. Блохина

Комиссия ведомства уже работает в медучреждении и 6 октября станут известны первые результаты.

Ситуацию, сложившаяся в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, привлекла внимание Кремля. Президент знает о протесте сотрудников медучреждения, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков 30 сентября дал комментарий по поводу происходящего.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — сказал Песков, которого цитирует Вести.ru.

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Напомним, ранее стало известно, что целая группа сотрудников детского института онкологии пригрозила тем, что уволится, если новый директор подразделения Светлана Варфоломеева не покинет этот пост.

Директор медучреждения, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди, между тем, заявил, что заявлений от этих сотрудников они не получали, и непонятно, на что они жалуются – базовые лекарства там всегда есть и зарплаты у сотрудников очень даже неплохие.

Тем временем, в онкоцентре продолжает работать комиссия Минздрава, состоящая из 18 экспертов. 6 октября они должны предоставить первые результаты своей проверки.