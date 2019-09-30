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Чиновник Бородин предложил отправить Бочкареву в наркодиспансер

Сама актриса утверждает, что не имеет никакого отношения к истории с хранением запрещенных веществ.

Чиновник Бородин предложил отправить Бочкареву в наркодиспансер
Наталья Бочкарева (Фото: Globallookpress.com)

Ранее в прессе появилась информация о том, что 39-летнюю Наталью Бочкареву остановили сотрудники ДПС. Актриса ситкома «Счастливы вместе» находилась на рулем своего авто. Позже в Сети разместили видеоролик с участием артистки, которая признается патрульной службе в том, что при ней есть запрещенный препарат.

Однако сама Наталья заявила, что не имеет никакого отношения к данной истории. Больше того, опубликованное в Интернете видео знаменитость назвала монтажом. Уточнив, что в кадре практически ничего не видно, так как съемка велась вечером. По поступившей информации, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков. Уточняется, что Наталью отпустили домой под подписку о невыезде.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с обращением, предложив отправить актрису на лечение в наркодиспансер.

«Тот факт, что Бочкарева до сих пор не сдала анализы на наркотики — упущение», — приводит «СтарХит» слова Бородина.

По словам чиновника, он не исключает, что спустя некоторое время, адвокаты Натальи попытаются оправдать свою подопечную, заявив, что признание в хранении запрещенных препаратов она сделала под давлением.

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задержаниеНаталья Бочкаревароссийские знаменитости
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Чиновник Бородин предложил отправить Бочкареву в наркодиспансер
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