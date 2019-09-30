НОВОСТИ

Названа дата выхода нового сезона шоу «Голос»

Среди наставников проекта появится «новичок» — заслуженный артист России Валерий Сюткин.

Названа дата выхода нового сезона шоу «Голос»
Валерий Сюткин (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, новый сезон вокального проекта «Голос» выйдет в эфир Первого канала в пятницу, 11 октября, в 21:30 по московскому времени. Судя по поступившим заявкам, в конкурсном этапе выступят около 120 исполнителей. А среди опытных наставников появится «новичок» — заслуженный артист России Валерий Сюткин.

На шоу он составит компанию супругу экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — музыкальному продюсеру Константину Меладзе, певцу Сергею Шнурову и выпускнице «Фабрики звезд» Полине Гагариной. Оказывать моральную поддержку конкурсантам будет бессменный ведущий программы Дмитрий Нагиев.

По словам Сюткина, он очень рад тому, что ему выпал шанс принять участие в съемках такого масштабного музыкального проекта. 61-летний певец надеется, что не подведет своих звездных коллег и оправдает возложенные на него надежды. Исполнитель не скрывает, что все происходящее на «Голосе» станет для него интересным экспериментом. По словам Валерия, он не боится возможных сложностей и готов набрать команду, с которой будет работать на протяжении сезона.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валерий СюткинКонстантин МеладзеПолина ГагаринаПрограмма "Голос"Сергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Названа дата выхода нового сезона шоу «Голос»
Интересно?
Поделись с друзьями: