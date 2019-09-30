Названа дата выхода нового сезона шоу «Голос»

По поступившей информации, новый сезон вокального проекта «Голос» выйдет в эфир Первого канала в пятницу, 11 октября, в 21:30 по московскому времени. Судя по поступившим заявкам, в конкурсном этапе выступят около 120 исполнителей. А среди опытных наставников появится «новичок» — заслуженный артист России Валерий Сюткин.

На шоу он составит компанию супругу экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — музыкальному продюсеру Константину Меладзе, певцу Сергею Шнурову и выпускнице «Фабрики звезд» Полине Гагариной. Оказывать моральную поддержку конкурсантам будет бессменный ведущий программы Дмитрий Нагиев.

По словам Сюткина, он очень рад тому, что ему выпал шанс принять участие в съемках такого масштабного музыкального проекта. 61-летний певец надеется, что не подведет своих звездных коллег и оправдает возложенные на него надежды. Исполнитель не скрывает, что все происходящее на «Голосе» станет для него интересным экспериментом. По словам Валерия, он не боится возможных сложностей и готов набрать команду, с которой будет работать на протяжении сезона.