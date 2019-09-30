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Туристы отказываются от поездок на Бали из-за запрета на секс до брака

На самом деле повода для волнения у иностранцев пока нет, успокаивают индонезийские власти.

Туристы отказываются от поездок на Бали из-за запрета на секс до брака
На Бали запретят секс до брака. Фото: Instagram / @ayuandaliap

Власти Индонезии и, в частности, острова Бали встревожены растущим числом отказов иностранных туристов от путевок на местные курорты. Любители путешествий недавно узнали о том, что этот райский уголок в Юго-Восточной Азии скоро станет страной, где за секс до брака полагается уголовное наказание, а потому желание лететь на Бали у них сразу же пропало.

Как выяснилось, волноваться еще рано — законопроект о запрете секса до брака сейчас находится лишь на стадии обсуждения, так что шанс слетать с другом или подружкой на Бали и обойтись без предварительного похода в ЗАГС у туристов еще есть.

Бали призывает туристов не паниковать по поводу ожидаемого нового закона, сообщает издание News.com.au.

Когда же закон примут, его действие будет распространяться как на индонезийцев, так и на иностранцев. За вступление в сексуальные отношения до брака будет предусмотрено наказание до одного года лишения свободы, за то, что у нас называется «гражданским браком» — до шести месяцев лишения свободы, за аборт (если нет медицинских показаний или беременность не наступила в результате изнасилования) — до четырех лет тюрьмы.

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Тэги:

Балигражданский бракИндонезиятуризм
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Туристы отказываются от поездок на Бали из-за запрета на секс до брака
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