Туристы отказываются от поездок на Бали из-за запрета на секс до брака

Власти Индонезии и, в частности, острова Бали встревожены растущим числом отказов иностранных туристов от путевок на местные курорты. Любители путешествий недавно узнали о том, что этот райский уголок в Юго-Восточной Азии скоро станет страной, где за секс до брака полагается уголовное наказание, а потому желание лететь на Бали у них сразу же пропало.
Как выяснилось, волноваться еще рано — законопроект о запрете секса до брака сейчас находится лишь на стадии обсуждения, так что шанс слетать с другом или подружкой на Бали и обойтись без предварительного похода в ЗАГС у туристов еще есть.
Бали призывает туристов не паниковать по поводу ожидаемого нового закона, сообщает издание News.com.au.
Когда же закон примут, его действие будет распространяться как на индонезийцев, так и на иностранцев. За вступление в сексуальные отношения до брака будет предусмотрено наказание до одного года лишения свободы, за то, что у нас называется «гражданским браком» — до шести месяцев лишения свободы, за аборт (если нет медицинских показаний или беременность не наступила в результате изнасилования) — до четырех лет тюрьмы.