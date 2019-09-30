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Волочкова решила подарить 14-летней Ариадне породистого коня

По словам балерины, ее дочь выросла вдумчивой и рассудительной девочкой.

Волочкова решила подарить 14-летней Ариадне породистого коня
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

После расставания с возлюбленным бизнесменом Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова одна воспитывала дочь Ариадну. Еще 23 сентября наследнице балерины исполнилось четырнадцать лет. На личной страничке в Instagram знаменитость не забыла поздравить девочку и с именинами.

«С ее именем связана трогательная история. Это имя посоветовала моя мама. Но я искала еще варианты. И когда ждала в храме моего духовника, обратила внимание на икону, на которой были изображены мужские облики святых и среди них единственная святая женского облика мученица Ариадна. Я рассказала об этом духовнику и он сказал, что это знак и о другом имени и думать не стоит», — поделилась воспоминаниями Волочкова.

Анастасия Волочкова поздравила дочь с именинами (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

В недавнем интервью знаменитость призналась, что хотела отдать единственную дочь в балетную школу. Вот только сама Ариша больше интересовалась конным спортом и лошадьми. Свою наследницу Анастасия считает «главной наградой», заслуженной ею в этой жизни.

По словам балерины, она не экономит на Ариадне и готова сделать все для того, чтобы дочь была окружена только самым лучшим. Волочкова не скрывает: ее наследница выросла вдумчивой, умной и рассудительной девочкой. Знаменитость призналась, что собирается порадовать Аришу особенным подарком. Как пишет «Комсомольская правда», Анастасия собирается подарить дочери породистого коня.

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Волочкова решила подарить 14-летней Ариадне породистого коня
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