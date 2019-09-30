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Размер пенсий в России в 2019 году вырастет на 6,6%

Минтруд сообщил о том, что социальные пенсии ждет еще большая индексация.

Размер пенсий в России в 2019 году вырастет на 6,6%
Пенсии в России подрастут с января 2020 года. Фото: КП

Министерство труда РФ сообщило о том, что страховые пенсии неработающим пенсионерам в следующем году ждет индексация на 6,6%, что выше уровня ожидаемой по итогам текущего года инфляции. Она, напомним, составит 3,8%.

Вырастут не только пенсии пожилых людей — 1 апреля будут проиндексированы и выплаты по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Они будут проиндексированы на 7%, сообщил Минтруд.

В России на сегодняшний день проживает порядка 38 миллионов пенсионеров. Социальные пенсии, по данным ведомства, получают 3,2 миллиона человек.

Как напоминает Радио «КП», чтобы повысить качество жизни российских пенсионеров, в стране реализуется Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная до 2025 года.

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Размер пенсий в России в 2019 году вырастет на 6,6%
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