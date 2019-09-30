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Из друзей Лазарева о рождении Анны знал только Топалов

Певец на протяжении года держал в тайне от прессы и поклонников появление второго ребенка.

Из друзей Лазарева о рождении Анны знал только Топалов
Серей Лазарев и Влад Топалов (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», Сергей Лазарев впервые заговорил о прибавлении в семействе. Как выяснилось, певец на протяжении года скрывал от прессы и поклонников рождение дочери.

Из друзей о появлении Анны знал только Влад Топалов, по словам Сергея, он не смог держать в тайне от супруга Регины Тодоренко эту информацию.

«Я Владику Топалову сказал, когда Анюта родилась. Он так делился со мной Майклом. Мне одному из первых рассказал о сыне… И я не смолчал. Был у него на крестинах… Кроме Влада больше, пожалуй, никто и не знал (о появлении Анны, — Прим. ред.)», — заверил Сергей.

Новость о том, что у Лазарева родилась дочь, стала сюрпризом для Леры Кудрявцевой. Телеведущая припомнила артисту, что он долгое время скрывал от нее и появление Никиты. Супруга хоккеиста Игоря Макарова надеется, что они в скором времени познакомят своих дочерей. Наследница знаменитости — маленькая Мария — всего на месяц старше Анны.

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Тэги:

Влад Топаловдети звездЗвездные детиЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Регина Тодоренко
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Из друзей Лазарева о рождении Анны знал только Топалов
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