Заблудившаяся лиса несколько минут бегала по аэропорту «Домодедово»

В аэропорт «Домодедово» в ночь на 27 сентября наведался незваный гость — дикая лисица. Примерно в 3:50 по московскому времени зверь проник в здание воздушной гавани через центральный вход и принялся метаться по залу в поисках выхода.

К пассажирам лисичка не приближалась, впрочем, и они сами, не рискуя подходить к ней близко, лишь снимали всё с благоразумного расстояния на камеры мобильных телефонов. Выглядела лиса, судя по видеозаписям, довольно опасной, а ее открытая пасть как будто напоминала о том, что среди лис нередко попадаются больные бешенством.

Впрочем, спустя несколько минут «шоу» закончилось — гостья промчалась по багажной ленте и покинула территорию аэропорта.

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Кстати, лисы в этом районе Подмосковья — явление далеко не редкое. 5 августа Instagram-паблик «Домодедово Онлайн» показал своим подписчикам фотографию лисы, которую среди ночи «застукали» во время прогулки по городу. Тогда уточнялось, что рыжую плутовку видели на улице Курыжова, впрочем, это далеко не единственное место в городе, куда наведываются лисицы.