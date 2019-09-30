НОВОСТИ

Заблудившаяся лиса несколько минут бегала по аэропорту «Домодедово»

Дикое животное развеселило пассажиров воздушной гавани.

Заблудившаяся лиса несколько минут бегала по аэропорту «Домодедово»
Можно представить, как удивились пассажиры в Домодедово, увидев там живую лису. Фото: raccoon_pon2018

В аэропорт «Домодедово» в ночь на 27 сентября наведался незваный гость — дикая лисица. Примерно в 3:50 по московскому времени зверь проник в здание воздушной гавани через центральный вход и принялся метаться по залу в поисках выхода.

К пассажирам лисичка не приближалась, впрочем, и они сами, не рискуя подходить к ней близко, лишь снимали всё с благоразумного расстояния на камеры мобильных телефонов. Выглядела лиса, судя по видеозаписям, довольно опасной, а ее открытая пасть как будто напоминала о том, что среди лис нередко попадаются больные бешенством.

Впрочем, спустя несколько минут «шоу» закончилось — гостья промчалась по багажной ленте и покинула территорию аэропорта.

Кстати, лисы в этом районе Подмосковья — явление далеко не редкое. 5 августа Instagram-паблик «Домодедово Онлайн» показал своим подписчикам фотографию лисы, которую среди ночи «застукали» во время прогулки по городу. Тогда уточнялось, что рыжую плутовку видели на улице Курыжова, впрочем, это далеко не единственное место в городе, куда наведываются лисицы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ДомодедовоживотныеЛисаМосква
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заблудившаяся лиса несколько минут бегала по аэропорту «Домодедово»
Интересно?
Поделись с друзьями: