Климова отпраздновала день рождения Беллы в компании Вуличенко

41-летняя Екатерина Климова организовала праздник по случаю дня рождения младшей наследницы. Маленькой Белле исполнилось четыре года. Среди приглашенных на семейном ужине присутствовала и близкая подруга актрисы — Екатерина Вуличенко. На личной страничке в Instagram экс-супруга Гелы Месхи опубликовала свежие кадры с празднования.

«Ура! Наконец-то я поздравляю виновницу торжества!! Наша Белла, красавица, с днем рождения, моя крестница… Поздравляю тебя», — отметила Вуличенко.

Семейный ужин Екатерина устроила в ресторане, заранее забронировав столик. К слову, еще 23 сентября актриса отмечала день рождение сына Корнея. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» пригласила и Игоря Петренко. Бывший возлюбленный Климовой лично поздравил наследника с 11-летием, поблагодарив Екатерину за сына.

Летом в прессе писали о том, что Екатерина Климова разошлась с отцом младшей дочери — Гелой Месхи. Актеры познакомились на съемках ленты «Волчье сердце». Знаменитость до сих пор не комментирует причины, побудившие ее подать на развод. Однако блогер Елена Миро уверена, что брак Екатерины и Гелы распался из-за разницы в возрасте. Климова была на восемь лет старше Месхи.