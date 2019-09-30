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Меган Маркл появилась на публике в полупрозрачном топе

Жена принца Гарри побывала на встрече южноафриканских активисток.

Меган Маркл появилась на публике в полупрозрачном топе
Меган Маркл и принц Гарри вскоре вернутся в Лондон. Фото: globallookpress

Принц Гарри и Меган Маркл вскоре завершат свою официальную поездку по Африке. За дни, проведенные на другом континенте, супруги встретились с официальными лицами и представителями различных общественных движений, а на некоторых из этих встреч побывал и маленький сын пары Арчи.

Накануне герцогиня Сассекская навестила в Кейптауне южноафриканских активисток, среди которых была знаменитая София Уильямс-Де Брюн — женщина, посвятившая себя борьбе с режимом апартеида. В Сети появились снимки с мероприятия, главной звездой которых, конечно, стала Меган.

Для выхода в свет жена принца Гарри выбрала юбку из светлой ткани в черную полоску и черный топ. Внимание общественности привлекла одна деталь наряда Маркл: топ оказался настолько тонким, что при определенном освещении сквозь него просвечивал бюстгальтер, пишет сайт «Дни.ру».

Недоброжелатели герцогини немедленно заявили, что королевской особе не пристало «светить» нижним бельем. Но на защиту Меган встали ее поклонники, отметившие, что в африканском климате слишком жарко для того, чтобы носить одежду из плотной ткани.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, молодая мама не скрывает изменений, которые произошли с ее фигурой после родов. Накануне она появилась на публике в подчеркнувшем ее формы комбинезоне, после чего по Сети прокатилась волна слухов о новой беременности Маркл.

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Тэги:

АфрикаМеган МарклМеган Маркл. ФотоПринц ГарриСтиль Меган Маркл
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Меган Маркл появилась на публике в полупрозрачном топе
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