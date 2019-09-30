Путин попрощался с Жаком Шираком, а Трамп не приехал

Франция 30 сентября попрощалась со своим бывшим президентом Жаком Шираком, который скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Проводить знаменитого политика прибыли около 30 мировых лидеров, в том числе президент нашей страны Владимир Путин, его бывший коллега Билл Клинтон, премьер-министр Ливана Саад Харири, занимавшие пост президента после Ширака Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Зарубежных гостей лично приветствовал Эммануэль Макрон, на протяжении пары минут он разговаривал и с Владимиром Путиным. Тема их беседы пока неизвестна, но можно предположить, что в такой день говорить они могли только об усопшем.

больше по теме Скончался экс-президент Франции Жак Ширак Политик ушел из жизни в окружении родных в 86 лет.

А вот действующего президента США Дональда Трампа в этот день в Париже не было, отметили журналисты. Вместо себя глава Белого дома отправил на похороны посла США во Франции Джейми Маккорта.

Отпевание Ширака прошло в парижской церкви Сен-Сюльпис, на службе присутствовало около 2000 политических, общественных деятелей, тех, кто знал экс-президента или работал с ним. Затем на кладбище Монпарнас на юге Парижа в закрытом режиме состоялась церемония погребения.