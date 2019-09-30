Футболист Мамаев признался, что в колонии его отучили много говорить

Осужденный за хулиганство и побои футболист Павел Мамаев дал интервью супруге Алане. Беседа возлюбленных вышла 30 сентября на Youtube-канале Мамаевой в рамках программы «Пластика». В разговоре с моделью Павел признался, что в колонии его отучили много разговаривать. После ответа на вопрос, что он испытал, войдя домой после освобождения, Алана заявила супругу: «Ты стал какой-то закрытый! Мало говоришь!».

Павел поспешил ответить супруге, что подобное поведение стало следствием пребывания в неволе. «Я мало говорю, потому что там не надо много говорить», — с улыбкой пояснил он.

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Мамаев отметил, что заключение стало для него большим уроком. Находясь в неволе, он научился обдумывать свои действия наперед. «Если я сейчас это скажу или сделаю, какие будут последствия. Ты начинаешь обо всем думать. Потому что если не думать, тебя не так могут понять», — резюмировал он.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу 17 сентября. С тех пор один из них успел сменить место работы, а второго отстранили от матчей за «Зенит».