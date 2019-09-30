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Россияне начали брать ипотеку на более длительный срок

Эксперты поясняют, что это связано с настойчивостью банков и застройщиков, которые стараются продавать людям более дорогое жилье.

Россияне начали брать ипотеку на более длительный срок
Средний срок платежей по ипотеке в России вырос до 17 лет. Фото: Instagram / @mascenzia

Менее, чем за два года, средний срок, на которой россияне берут ипотеку, существенно вырос. Если в начале 2018 года ипотечный кредит брали в среднем на 14 лет, то сейчас средний срок такого кредитного договора составляет 17 лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитных экспертов, объяснить это явление легко. Дело в том, что банки совместно с застройщиками всё чаще уговаривают своих клиентов покупать более дорогое жилье, для которого, соответственно, нужно брать больший кредит.

Выбирая квартиру большей площади или жилье в домах более высокого класса, люди всё же трезво оценивают свои финансовые возможности и не хотят, чтобы платеж по ипотеке сильно бил по бюджету семьи. По этой причине они просят установить комфортную для них сумму ежемесячного платежа, а это возможно только при увеличении срока кредитного договора. Всё чаще этот срок составляет 20 лет.

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Россияне начали брать ипотеку на более длительный срок
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