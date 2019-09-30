Проблему наводнений в России можно решить

Мнение эксперта о причине массовых наводнений

Ежегодно от водной стихии страдают тысячи домов по всей территории России. В Краснодарском крае наиболее уязвимыми для наводнений являются населенные пункты, расположенные в предгорьях. Неумолимая статистика свидетельствует, что в последние годы наводнения происходят с пугающей регулярностью даже там, где ранее о такой проблеме не слышали. Неужели всему виной коварное изменение климата?

Как считает генеральный директор ООО «НПЦ «Берегозащита», кандидат технических наук Эдуард Кушу, влияние климата в данном вопросе весьма несущественно. А главной причиной, как водится, служит человеческий фактор, включая несовершенство в законодательстве.

Собственность государственная, а деньги муниципальные

Согласно Водному кодексу РФ, собственником всех водных артерий является государство. По юридическим нормам собственник и должен нести бремя ответственности за свое имущество. Но на деле государство взвалило свою ответственность на субъекты. В свою очередь субъекты стремятся эти полномочия передавать в собственность муниципальных образований, а те, в свою очередь, поселениям. Речь идет о гидротехнических сооружениях (ГТС) по берегам рек, к которым относятся берегозащитные сооружения. Стоит отметить, что большинство из них было возведено на скорую руку, например, после наводнения на территории Краснодарского края в 2002 году.

Не все эти ГТС соответствуют критериям качества и безопасности. По факту муниципалитеты должны на свои средства содержать собственность, которая, по сути, является федеральной, поскольку защищает от воздействия федеральных водных объектов. Как правило, у сельских поселений нет денег не только на содержание и ремонт защитных дамб, но даже и на то, чтобы оформить всю необходимую документацию по декларированию их безопасности в соответствии с действующим законодательством. В итоге берегозащитные укрепления ветшают, а и без того небогатые муниципальные образования и поселения получают миллионные штрафы. При этом их жители по-прежнему находятся в группе риска, несмотря на защиту, которую вроде бы обещает 42 статья Конституции.

Статья 42: Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

— Государство обязано выделять средства из федерального бюджета на проектирование, строительство и содержание ГТС. Существуют территории, где берегоукреплений просто нет! Еще лет 15 назад вообще не существовало понятия «зоны затоплений и подтоплений». В таких местах строили целые поселки. Сейчас эти зоны выявляются на карте Кубани, рассказывает Эдуард Кушу.

Стоит отметить, что неразберихи в вопросе принадлежности и эксплуатации ГТС добавил и Водный кодекс РФ. Его изначальный вариант содержал пункт «цели и задачи», которые предписывали собственнику беречь водные объекты от экологических загрязнений и защищать граждан от негативного воздействия вод, т. е. наводнений. В действующей редакции эта статья отсутствует вовсе, а значит, и ответственности на собственнике никакой нет. Как нет там и упоминания о полномочиях муниципалитетов по предотвращению негативного воздействия вод.

Поэтому муниципалитеты уже несколько лет бьют тревогу, понимая, что самим им не справиться.

— В феврале прошлого года в Армавире прошло совещание представителей Армавира, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского и Успенского районов с депутатом Госдумы Натальей Костенко. Все эти проблемы были зафиксированы и направлены в Думу для дальнейшей проработки. Но только воз и ныне там, — сообщил Эдуард Кушу.

Кстати, ситуацию усугубляет и бумажная волокита. Например, проекты морских берегозащитных сооружений должны пройти три государственных экспертизы трех различных ведомств! Причем этот длительный процесс сопровождается публичными слушаниями, где проектировщики должны доказать людям, что им необходимо гидротехническое сооружение на случай паводка. На все это порой уходят годы, но река — материя нестатичная, за это время береговая линия кардинально меняется и проект, пока проходит все согласования и экспертизы, становится совершенно неактуальным.

— Проблема затоплений и подтоплений территорий комплексная и решать ее нужно сразу в нескольких направлениях, — считает гендиректор «Берегозащиты». — Еще один парадокс заключается в отсутствии слаженного межведомственного взаимодействия, в результате ситуация порой доходит до абсурда.

У рек и морей общие проблемы

Как правило, причиной паводка становится хозяйственная деятельность человека. Если раньше вода свободно циркулировала по руслу, перенося, русловой материал в море — источник формирования морских пляжей, то теперь на пути потока возникло множество препятствий — мосты, водозаборы и пр. В итоге вода уже не может доносить русловой пляжеобразующий материал до морского побережья. Поэтому он, встретившись с препятствиями, оседает в русле.

Поэтому реки мелеют, и требуется производить расчистку их русел для того, чтобы они могли беспрепятственно пропускать паводки с тем, чтобы они не вызывали наводнений. Но тут снова всплывает несовершенство законодательства. По закону русловой грунт со дна запрещено вывозить за пределы русла. Приходится складировать его в пределах русла, чтобы следующий подъем уровня воды после дождя или весеннего паводка вновь отправил ил, песок и гальку обратно на дно. Сизифов труд. При этом страдает и море, которое недополучает строительный материал для формирования пляжей из реки.

— Лучшим морским берегоукрепительным сооружением является пляж. Теперь пляжи переименовали из «сооружений» в «земельные участки», а значит, можно и не заниматься их эксплуатацией. Между тем логично было бы грунт после расчистки русла реки складировать на побережье. Естественно, не в разгар курортного сезона, а перед зимними штормами. Это помогло бы укрепить берег, и к началу следующего сезона пляж был бы в отличном состоянии. Но, к сожалению, расчисткой рек занимается Минприроды, а укреплением береговой линией моря — Минстрой. При этом первые не знают, куда вывезти гальку, а вторые ломают голову, откуда ее взять, чтобы пляж не размыло, — говорит Эдуард Кушу.

По его мнению, проблема наводнений хоть и серьезная, но вполне решаема, если начать ей заниматься на законодательном уровне. В настоящее время государство вкладывает средства только в ликвидацию последствий ЧС, когда беда уже случилась. Но ведь этих трат вполне реально избежать, если выделять деньги на проектирование, строительство и содержание защитных гидротехнических сооружений. Если упростить и ускорить процедуру согласования проектных работ. Если прекратить рассматривать реки и моря, как изолированные системы, а признать, что это взаимосвязанный природный комплекс и, следовательно, действия Минстроя и Минприроды должны быть согласованными и нацелены на решение одной большой общей проблемы.

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