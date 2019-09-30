Михаил Церишенко похудел на 23 килограмма из-за развода с Катей Семеновой

Юморист Михаил Церишенко и певица Катя Семенова прожили вместе четверть века. Но в 2018 году пара официально развелась к удивлению поклонников. Из-за развода Церишенко начал терять вес.

Артист стал гостем нового выпуска программы «Жить здорово!». Как отметила Елена Малышева, сейчас он стал выглядеть совсем иначе. У него исчез внушительный живот, пропал второй подбородок. Михаил признался, что после расставания с Семеновой сбросил около 23 килограммов, и произошло это на почве стресса.

«Стресс. Наступил такой период, когда я вообще не контролировал, что и сколько я ем. Но при этом худел. Не взвешивался, не замечал», – говорит звезда театра «Кривое зеркало».

Вновь набирать килограммы Церишенко не собирается. Чтобы держать себя в форме, он начал больше двигаться и полностью изменил свое питание. Теперь в его меню не колбаса и булочки, а яблоки, огурцы, которыми его обеспечивает соседка по даче, зелень, иногда цитрусовые. А еще артист пьет свежевыжатый морковный сок и готовит куриную грудку по рецепту бывшей супруги.

«Катя замечательную курицу варила и меня научила», – рассказал Михаил.

Что касается развода, Церишенко отметил, что в случившемся винит только себя. Напомним, актер не отрицает, что изменял жене, и она решила подать на развод, узнав об этом.