Обещание не выполнено: Заворотнюк на ТВ не появилась

30 сентября истекает срок, когда Анастасия Заворотнюк должна была появиться на одном из центральных телеканалов, чтобы лично разъяснить произошедшую с ней ситуацию. Об этом писала «Комсомольская правда» ссылаясь на заявление концертного директора актрисы Стаса Христова.

Уполномоченный артистки сообщал журналисту портала Nation News, что слухи о ее болезни не имеют под собой оснований и до конца сентября она должна появиться либо на «России-1», либо на «НТВ», заранее проанонсировав выход программы. Анастасия Заворотнюк, по его словам, занимается выбором площадки для разговора с максимально лояльными условиями. Однако до сих пор ни анонс программы, ни само интервью в СМИ так и не вышли.

Сам же концертный директор теперь вообще не дает никаких комментариев СМИ, ссылаясь на то, что родственники актрисы запретили ему это делать. Они, в свою очередь, тоже хранят молчание.

В настоящий момент за фотографию Анастасии Заворотнюк предлагают миллионы. Но ни один человек не решился на это. В то время, как фото Жанны Фриске из больничной палаты в свое время все-таки попадали в Сеть.