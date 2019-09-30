В СМИ рассекретили шикарную недвижимость Натальи Ветлицкой

Блиставшая в 90-х певица приняла решение вернуться в Россию из Испании.

Журналисты рассекретили недвижимость певицы Натальи Ветлицкой. Недавно артистка объявила о собственном возвращении в Россию из Испании: в свое время она уехала за рубеж буквально на пике популярности. Сейчас же выяснилось, что Ветлицкая решила продолжить работу на Родине.

Mash отмечает, что Наталья располагает в столице большой недвижимостью. Так, в ее распоряжении имеется усадьба в закрытом поселке на Новой Риге. Постройка имеет площадь в 2600 квадратных метров. Особняк состоит из двух этажей. Внешняя часть фасада окрашена в бежевый цвет, крыша исполнена в классическом сером цвете.

Напротив дома раскинулся большой сад, исполненный во французском стиле. Помимо него Наталья владеет теннисным кортом и собственным парком. В качестве пристроек к особняку имеется баня и дом для персонала.

В Москве Наталья владеет квартирой на Патриарших прудах. Недвижимость расположена в жилом комплексе «Патриарх». Какова именно площадь квартиры, достоверно неизвестно, но ее примерная стоимость равна 500 миллионам рублей.

Сейчас, по неподтвержденным пока данным, активно готовится вернуться на эстраду. Недавно певица заключила контракт с музыкальной компанией из Санкт-Петербурга. Не исключено, что камбэк Натальи ознаменуется большим концертным туром.