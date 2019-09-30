«Ушло сердце нашего театра»: Инна Чурикова простилась с Захаровым

По словам актрисы, до сих пор никто не верит в смерть выдающегося режиссёра.

Актриса Инна Чурикова, которая много лет играет на сцене «Ленкома», сказала, что смерть режиссера и художественного руководителя театра Марка Захарова потрясла всех. «Это как бы даже невозможно пережить. Мы не верим в это», — заметила она.

При этом она отметила, что в театре не стали отменять спектакль «Королевские игры», над постановкой которого он работал в последнее время. В зале неизменно аншлаг.

больше по теме Захаров незадолго до смерти жаловался на головные и зубные боли В одном из последних интервью он признавался, что его болезни сказываются на работе театра.

«Мне кажется, что ушло сердце нашего театра. Это то, что нас всех объединяло вокруг него, воспитывало. Мы были вместе», — добавила Инна Чурикова, слова которой приводит «Пятый канал».

Отметим, что Марку Захарову было 85 лет. Буквально через две недели ему исполнилось бы 86 лет. Он родился 13 октября 1933 года в столице. Причиной смерти актера стала остановка сердца. Известно, что у режиссера развилась пневмония. Врачи до последнего рассчитывали спасти Марка Захарова, но все их усилия оказались напрасными.