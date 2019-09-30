«Ушло сердце нашего театра»: Инна Чурикова простилась с Захаровым

Актриса Инна Чурикова, которая много лет играет на сцене «Ленкома», сказала, что смерть режиссера и художественного руководителя театра Марка Захарова потрясла всех. «Это как бы даже невозможно пережить. Мы не верим в это», — заметила она.
При этом она отметила, что в театре не стали отменять спектакль «Королевские игры», над постановкой которого он работал в последнее время. В зале неизменно аншлаг.
«Мне кажется, что ушло сердце нашего театра. Это то, что нас всех объединяло вокруг него, воспитывало. Мы были вместе», — добавила Инна Чурикова, слова которой приводит «Пятый канал».
Отметим, что Марку Захарову было 85 лет. Буквально через две недели ему исполнилось бы 86 лет. Он родился 13 октября 1933 года в столице. Причиной смерти актера стала остановка сердца. Известно, что у режиссера развилась пневмония. Врачи до последнего рассчитывали спасти Марка Захарова, но все их усилия оказались напрасными.