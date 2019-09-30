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Дана Борисова предложила помощь задержанной с наркотиками Бочкаревой

В интервью порталу Teleprogramma.pro ведущая призвала звезду «Счастливы вместе» пройти курс лечения от наркозависимости.

Дана Борисова предложила помощь задержанной с наркотиками Бочкаревой
Наталья Бочкарева, Дана Борисова. Фото: КП/Евгения Гусева, Михаил Фролов

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева продолжает настаивать на своей невиновности после громкого скандала с ее задержанием. Но телеведущая Дана Борисова уверена, что актрисе грозит серьезная ответственность за хранение наркотиков.

Артистка, которая и сама не так давно страдала от пристрастия к запрещенным препаратам, готова оказать коллеге всю необходимую помощь. По словам Даны, пройти курс реабилитации от наркозависимости Бочкарева может в тайне от широкой общественности.

«Если Наталья хочет вылечиться, то я готова оказать и поддержку и помощь. Даже анонимно! Отправим ее в лучший реабилитационный центр, в котором я сама проходила лечение», – рассказала Дана порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, на днях в СМИ распространилось видео, где актриса общается с сотрудниками полиции. Женщина четко называет свои имя и фамилию, а также дату рождения, после чего показывает стражам порядка, что пакетик с наркотиками спрятан в нижнем белье.

Бочкарева уверяет поклонников, что ролик фейковый, а вся эта история – обычная «утка». Однако Борисова уже разузнала через знакомых в МВД, что именно Наталья запечатлена на скандальных кадрах. По словам ведущей, актрисе может грозить не условный, а реальный срок, если она продолжит угрожать судами правоохранителям.

Наталья Бочкарева. Кадр из сериала «Счастливы вместе»
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Тэги:

АктрисаДана БорисованаркозависимостьНаталья Бочкаревасчастливы вместетелеведущая
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Дана Борисова предложила помощь задержанной с наркотиками Бочкаревой
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