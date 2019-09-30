Захаров незадолго до смерти жаловался на головные и зубные боли

В одном из последних интервью он признавался, что его болезни сказываются на работе театра.

Режиссер Марк Захаров жаловался на головные и зубные боли незадолго до своей смерти. Об этом он рассказывал в одном из своих последних интервью. Запись беседы с журналистами прозвучала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

На кадрах записи можно увидеть, что выдающийся режиссер не очень хорошо себя чувствует. При этом акулам пера он жаловался на некую несправедливость, которая его гложет.

больше по теме Дмитрий Певцов попросил прощения у Марка Захарова По словам актера, режиссер знал всех в театре по имени-отчеству.

«Не очень справедливо устроена театральная жизнь, что если режиссер встает с головной болью, с зубной болью, он плохо себя чувствует, то это сказывается на театре. К сожалению, итог виден на репетиционной работе, а в результате и на спектаклях», — говорил Марк Захаров.

Отметим, что выдающийся режиссер скончался 28 сентября в столице. Последние несколько недель перед смертью он находился в клинике. У режиссера случилась пневмония. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронят режиссёра на Новодевичьем кладбище Москвы 1 октября.