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Захаров незадолго до смерти жаловался на головные и зубные боли

В одном из последних интервью он признавался, что его болезни сказываются на работе театра.

Захаров незадолго до смерти жаловался на головные и зубные боли
Захаров сильно болел перед смертью/globallookpress.com

Режиссер Марк Захаров жаловался на головные и зубные боли незадолго до своей смерти. Об этом он рассказывал в одном из своих последних интервью. Запись беседы с журналистами прозвучала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Марк Захаров. Фото
Захарова мучили головные и зубные боли/globallookpress.com

На кадрах записи можно увидеть, что выдающийся режиссер не очень хорошо себя чувствует. При этом акулам пера он жаловался на некую несправедливость, которая его гложет.

«Не очень справедливо устроена театральная жизнь, что если режиссер встает с головной болью, с зубной болью, он плохо себя чувствует, то это сказывается на театре. К сожалению, итог виден на репетиционной работе, а в результате и на спектаклях», — говорил Марк Захаров.

Отметим, что выдающийся режиссер скончался 28 сентября в столице. Последние несколько недель перед смертью он находился в клинике. У режиссера случилась пневмония. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронят режиссёра на Новодевичьем кладбище Москвы 1 октября.

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Захаров незадолго до смерти жаловался на головные и зубные боли
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