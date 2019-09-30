Павел Устинов получил вместо реального срока 1 год условно

Суд изменил наказание актеру и принял во внимание видеозапись его задержания.

Актер Павел Устинов не будет лишен свободы за «применение насилия» к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре российской столицы. На своем заседании 30 сентября Мосгорсуд изменил ему наказание — с 3,5 года в колонии на один год условно.

По информации РИА Новости, при рассмотрении апелляции во внимание были приняты видеоролики с места событий, которые в первой инстанции не были приобщены к делу.

Напомним, ранее Устинов был признан виновным в том, что оказывал сопротивление при задержании, из-за чего боец Росгвардии вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.

Сам Павел утверждал, что в несанкционированной акции участия не принимал, а всего лишь стоял на месте и собирался позвонить другу, когда на него неожиданно «набросились».

Дело вызвало большой резонанс в обществе, в поддержку актера выступали многие его коллеги, правозащитники и политики.