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Вместо мужа: Влад Топалов перерезал пуповину новорожденной племяннице

Супруг Алины, сестры певца, опоздал на это важное событие.

Вместо мужа: Влад Топалов перерезал пуповину новорожденной племяннице
Влад Топалов. Фото: Natalia Shakhanova/ Global look press

Певец Влад Топалов заменил мужа на родах родной сестры Алины. Он не только присутствовал при рождении племянницы, но и собственноручно перерезал пуповину. Об этом рассказала девушка в личном блоге.

По словам Алины Топаловой, ее муж бизнесмен Томас Несон опоздал к счастливому моменту из-за отмены рейса, поэтому все хлопоты в этом деликатном деле взял на себя знаменитый родственник. Он привез Алину в роддом, поддерживал ее в процессе родов и даже перерезал пуповину ребенку.

«Мой брат знает про роды все. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован, как самая лучшая акушерка!», — восхитилась бизнесвумен.

Девочка родилась «в рубашке», молодая мама назвала ее Теей. Малышка появилась на свет миниатюрной, как сообщила Алина, «до 3 кг». Поэтому счастливая родительница не пострадала в процессе родоразрешения. Она отметила, что это было изначальной задачей, по совету акушерки она старалась не отъедаться во время беременности. Добавим, что роды длились 12 часов, пишет портал «OAnews».

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Алина Топаловабеременности и родыВлад Топаловроды звезд
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Вместо мужа: Влад Топалов перерезал пуповину новорожденной племяннице
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