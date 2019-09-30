Вместо мужа: Влад Топалов перерезал пуповину новорожденной племяннице

Певец Влад Топалов заменил мужа на родах родной сестры Алины. Он не только присутствовал при рождении племянницы, но и собственноручно перерезал пуповину. Об этом рассказала девушка в личном блоге.

По словам Алины Топаловой, ее муж бизнесмен Томас Несон опоздал к счастливому моменту из-за отмены рейса, поэтому все хлопоты в этом деликатном деле взял на себя знаменитый родственник. Он привез Алину в роддом, поддерживал ее в процессе родов и даже перерезал пуповину ребенку.

«Мой брат знает про роды все. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован, как самая лучшая акушерка!», — восхитилась бизнесвумен.

Девочка родилась «в рубашке», молодая мама назвала ее Теей. Малышка появилась на свет миниатюрной, как сообщила Алина, «до 3 кг». Поэтому счастливая родительница не пострадала в процессе родоразрешения. Она отметила, что это было изначальной задачей, по совету акушерки она старалась не отъедаться во время беременности. Добавим, что роды длились 12 часов, пишет портал «OAnews».