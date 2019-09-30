НОВОСТИ

Рудковская устроила особенный завтрак после концерта Билана

Продюсер вновь сфотографировала свою утреннюю трапезу, а снимком поделилась в соцсети.

Рудковская устроила особенный завтрак после концерта Билана
Яна Рудковская. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Яна Рудковская регулярно радует поклонников снимками своих утренних трапез, которые пользуются большой популярностью у ее подписчиков в Instagram. Неудивительно: даже самую простую еду продюсер подает в красивой сервировке, а на ее столе всегда стоят живые цветы.

Иногда Рудковская приурочивает завтраки к особым случаям. В этот раз поводом для радости звезды стал концерт Димы Билана, состоявшийся накануне в Самаре. Как напомнила Яна, услышать со сцены извинения певца и его хиты пришли 35 тысяч человек.

А после грандиозного выступления провинившегося подопечного продюсеру прислали цветы, которые она запечатлела на сервированном столе вместе с тарелкой гречневой каши с овощами, ягодами, вареным яйцом и традиционной чашкой чая.

«Мои любимые завтраки и розовые французские розы, которые мне прислали после вчерашнего самарского концерта! Это был невероятный концерт! Еще раз спасибо, Самара, мы все до сих пор под большим впечатлением! Этот концерт войдет в историю», – поделилась Рудковская.

Напомним, выступая в Самаре на концерте, посвященном Дню города, Билан вел себя неадекватно. Впоследствии в ответ на возмущение фанатов он признался, что перебрал спиртного, встретившись перед концертом с друзьями. Чтобы выйти из этой неприятной ситуации, Дима пообещал дать бесплатный сольный концерт в этом городе, и выполнил свое обещание.

Дима Билан на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2019». Фото: КП/Владимир Веленгурин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дима БиланДима Билан последние новостиЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская устроила особенный завтрак после концерта Билана
Интересно?
Поделись с друзьями: