Рудковская устроила особенный завтрак после концерта Билана

Яна Рудковская регулярно радует поклонников снимками своих утренних трапез, которые пользуются большой популярностью у ее подписчиков в Instagram. Неудивительно: даже самую простую еду продюсер подает в красивой сервировке, а на ее столе всегда стоят живые цветы.

Иногда Рудковская приурочивает завтраки к особым случаям. В этот раз поводом для радости звезды стал концерт Димы Билана, состоявшийся накануне в Самаре. Как напомнила Яна, услышать со сцены извинения певца и его хиты пришли 35 тысяч человек.

А после грандиозного выступления провинившегося подопечного продюсеру прислали цветы, которые она запечатлела на сервированном столе вместе с тарелкой гречневой каши с овощами, ягодами, вареным яйцом и традиционной чашкой чая.

«Мои любимые завтраки и розовые французские розы, которые мне прислали после вчерашнего самарского концерта! Это был невероятный концерт! Еще раз спасибо, Самара, мы все до сих пор под большим впечатлением! Этот концерт войдет в историю», – поделилась Рудковская.

Напомним, выступая в Самаре на концерте, посвященном Дню города, Билан вел себя неадекватно. Впоследствии в ответ на возмущение фанатов он признался, что перебрал спиртного, встретившись перед концертом с друзьями. Чтобы выйти из этой неприятной ситуации, Дима пообещал дать бесплатный сольный концерт в этом городе, и выполнил свое обещание.