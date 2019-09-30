Наргиз вспылила в ответ на критику ее песни

Наргиз Закирова обматерила поклонников, раскритиковавших ее новую песню «Мама». Недавно певица анонсировала выход первой песни без продюсерской помощи Максима Фадеева. В треке Наргиз отмечает, что вернулась к старому амплуа рок-звезды и вновь чувствует себя свободной.

Любители творчества Наргиз, впрочем, возвращения певицы к истокам не оценили. Одна из девушек позволила себе написать в комментариях, что считает новую композицию «безвкусицей» и попросила исполнять «побольше настоящего чистого рока и поменьше металла». Подобный отзыв о своей работе не понравился артистке. На критику Наргиз саркастично ответила, что не намерена прислушиваться к мнениям подобного рода.

«Я Вам не кондитерская и не пошив одежды, в которых Вам спецзаказ лично под Вас смастерят. Мне последнее предложение понравилось больше всего. Особенно посыл: «И пожалуйста, меньше ….» Слушаюсь и повинуюсь, мой господин», — парировала Закирова.

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Чуть позже между подписчицей и Наргиз разгорелась перепалка, в результате которой последняя в нецензурной форме указала оппоненте направление ее движения.

«Какая бестактность, я умру сейчас. Иди…. Не до тебя, честное слово», — выпалила Наргиз.