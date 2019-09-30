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«Я люблю, когда приходят люди»: Максакова поделилась воспоминаниями о Захарове

По словам народной артистки, у режиссера было особенное отношение к думающим зрителям.

«Я люблю, когда приходят люди»: Максакова поделилась воспоминаниями о Захарове
Людмила Максакова, скриншот программы "Сегодня вечером"

Людмила Максакова в программе «Сегодня вечером» (Первый канал) рассказала, как Захаров относился к своей публике и его особенном таланте говорить со сцены смелые для того времени вещи.

«Марку Анатольевичу удавалось то, что удавалось немногим. Как гром среди ясного неба прогремел случай со спектаклем «Доходное место» в 1967 году, когда Татьяна Пельтцер выходила на авансцену и говорила: «Ну разве можно прожить на одну зарплату?» Это было такой крамолой!» — рассказала народная артистка.

Однако спектакль был принят публикой восторженно и, как говорит актриса, «перед Марком Анатольевичем распахнулись многие двери». В 1973 году он даже стал главным режиссером «Ленкома».

А еще Захаров считал, что зал должен быть наполнен людьми. Именно людьми, не просто публикой. Он говорил: «Я люблю, когда на спектакль приходят люди, с которыми мне бы хотелось вести внутренний диалог».

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«Я люблю, когда приходят люди»: Максакова поделилась воспоминаниями о Захарове
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