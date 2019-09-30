Отец Жанны Фриске не видел внука уже 2,5 года

Эпопея в семье Фриске, к сожалению, продолжается до сих пор. С момента ухода Жанны прошло уже четыре года, а Дмитрий Шепелев до сих пор не примирился с родственниками бывшей супруги. Маленький Платон так и не общается с бабушкой и дедушкой.

«Платона я не вижу. Уже и ничего у нас не меняется… Да, и не знаю уже, когда изменится», — сообщил Владимир Фриске Teleprogramma.pro.

Напомним, после смерти Жанны Фриске заботу о Платоне взял на себя Дмитрий Шепелев. Телеведущий буквально растворился в воспитании сына. Звездный папа скрывает ребенка от публики, считая, что комментарии посторонних людей могут нанести ему психологическую травму.

Дмитрий Шепелев также скрывает и свою личную жизнь. Однако в окружении телеведущего говорят, что он встречается с некой Екатериной Тулуповой. Официальных комментариев же по данной теме нет.