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Отец Жанны Фриске не видел внука уже 2,5 года

Владимир Борисович считает, что ситуация уже вряд ли разрешится.

Отец Жанны Фриске не видел внука уже 2,5 года
Фриске Владимир Борисович. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Эпопея в семье Фриске, к сожалению, продолжается до сих пор. С момента ухода Жанны прошло уже четыре года, а Дмитрий Шепелев до сих пор не примирился с родственниками бывшей супруги. Маленький Платон так и не общается с бабушкой и дедушкой.

«Платона я не вижу. Уже и ничего у нас не меняется… Да, и не знаю уже, когда изменится», — сообщил Владимир Фриске Teleprogramma.pro.

Напомним, после смерти Жанны Фриске заботу о Платоне взял на себя Дмитрий Шепелев. Телеведущий буквально растворился в воспитании сына. Звездный папа скрывает ребенка от публики, считая, что комментарии посторонних людей могут нанести ему психологическую травму.

Дмитрий Шепелев также скрывает и свою личную жизнь. Однако в окружении телеведущего говорят, что он встречается с некой Екатериной Тулуповой. Официальных комментариев же по данной теме нет.

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Отец Жанны Фриске не видел внука уже 2,5 года
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