Солнцев высказался о возможном романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что у продюсера Константина Меладзе новый роман. Он изменяет своей супруге певице Вере Брежневой с одной из новых солисток «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Недавно Вера Брежнева неожиданно удалила все снимки своего любимого мужчины из соцсетей. Сама она объясняла это тем, что якобы спрятала любимого от завистников. Но Солнцев уверен, что причина кроется в другом. Он уверен, что не так давно в семье Меладзе и Брежневой произошел скандал. После этого яркая исполнительница и приняла решение удалить все фотографии мужа.

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Солнцев считает, что у Брежневой наступил кризис в отношениях с мужем. Он уверен, что Константин Меладзе потерял интерес к супруге, в которой ранее души не чаял. Кроме того, он перестал писать для жены новые хиты.

«Не исключаю, что он и впрямь переключился на более молодую девочку из новой «ВИА Гры». Для него это вполне традиционно», — заметил Рустам Солнцев, слова которого приводит портал eg.ru.