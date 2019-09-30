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Солнцев высказался о возможном романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег

Шоумен не сомневается, что продюсер переключился на молодую исполнительницу.

Солнцев высказался о возможном романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег
Солнцев считает, что у Константина Меладзе новая любовь/globallookpress.com

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что у продюсера Константина Меладзе новый роман. Он изменяет своей супруге певице Вере Брежневой с одной из новых солисток «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Константин Меладзе. Фото
Меладзе подозревают в новом романе/globallookpress.com

Недавно Вера Брежнева неожиданно удалила все снимки своего любимого мужчины из соцсетей. Сама она объясняла это тем, что якобы спрятала любимого от завистников. Но Солнцев уверен, что причина кроется в другом. Он уверен, что не так давно в семье Меладзе и Брежневой произошел скандал. После этого яркая исполнительница и приняла решение удалить все фотографии мужа.

Солнцев считает, что у Брежневой наступил кризис в отношениях с мужем. Он уверен, что Константин Меладзе потерял интерес к супруге, в которой ранее души не чаял. Кроме того, он перестал писать для жены новые хиты.

«Не исключаю, что он и впрямь переключился на более молодую девочку из новой «ВИА Гры». Для него это вполне традиционно», — заметил Рустам Солнцев, слова которого приводит портал eg.ru.

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Вера БрежневаВера Брежнева и Константин МеладзеКонстантин МеладзеРустам СолнцевЭрика Герцер
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Солнцев высказался о возможном романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег
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