Бывший зять Марка Захарова пропустит похороны режиссера

Как рассказала порталу Teleprogramma.pro жена актера, он долгие годы сохранял теплые отношения с Марком Анатольевичем, но приехать на траурную церемонию не сможет.

Прощание с Марком Захаровым пройдет во вторник, 1 октября, в его родном «Ленкоме». Но уже сейчас почитатели таланта режиссера приносят живые цветы ко входу в здание, а в самом театре артисты установили портрет мэтра и зажгли свечу памяти.

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На траурную церемонию придут все, для кого Захаров был дорог как друг, коллега и учитель. Но бывший зять худрука «Ленкома» Владимир Стеклов в театр не придет. Как рассказала супруга актера Ирина Дерягина, при всем уважении к Марку Анатольевичу попасть на прощание у него просто нет возможности.

«Он не сможет на прощание прийти, не в Москве будет», – рассказала Ирина корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Она добавила, что супруг долгие годы сохранял самые теплые отношения с Марком Анатольевичем.

Напомним, дочь Марка Захарова Александра стала второй женой Стеклова. Артисты были женаты девять лет. Прославленный режиссер мечтал о внуках, но детей у пары не появилось.

Как рассказал сам Стеклов, в то время супругам приходилось жить в одной квартире с мэтром и его супругой Ниной Лапшиновой. Свекром он был отличным, но однажды ему сообщили, что зять изменяет его дочери. По настоянию режиссера Стеклова просто выставили за дверь. В 2000 году он и Александра развелись, актриса больше не вышла замуж.