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Манукян рассказал, сколько человек поддержали Заворотнюк в рамках флешмоба

По словам эксперта Госдумы, он не ожидал такого ажиотажа.

Манукян рассказал, сколько человек поддержали Заворотнюк в рамках флешмоба
Манукян рассказал о флешмобе в поддержку Заворотнюк/globallookpress.com

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян рассказал, сколько человек приняли участие во флешмобе в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк. Она, по слухам, сейчас находится в одной из столичных клиник и борется со злокачественной опухолью. Правда, ее родные пока эту информацию никак не комментировали.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Манукян рассказал о флешмобе в поддержку Заворотнюк/globallookpress.com

По словам Манукяна, на данный момент слова поддержки в адрес Заворотнюк высказали в разных формах три миллиона сто тысяч человек. Они поставили свои лайки. «Тысячи комментариев в поддержку Насти и ее семьи», — сказал Вадим Манукян.

Как отметил эксперт Госдумы, никогда нельзя терять надежду на хороший исход. Он надеется, что и у истории с Заворотнюк будет в итоге положительный финал.

Манукян заверил, что никогда не стоит терять надежду, даже если речь идет об очень тяжелом заболевании. Он надеется, что Анастасия Заворотнюк выкарабкается из этой непростой передряги. Также он поддержал супруга актрисы фигуриста Петра Чернышева, которому сейчас, как он считает, тоже очень непросто, сообщает портал Dni.ru.

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Манукян рассказал, сколько человек поддержали Заворотнюк в рамках флешмоба
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