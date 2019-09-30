И в пир, и в мир: Богомолов приехал сажать деревья в Калугу в свадебных туфлях

Режиссер уже не раз появлялся в этой обуви после торжества.

Накануне в Калуге открылся производственный комплекс «Мануфактуры Bosco». На торжественное мероприятие глава компании созвал множество знаменитых людей. Среди них были Валерий Сюткин, Ксения Собчак, Ирина Аллегрова, Ингеборга Дапкунайте и Константин Богомолов. Последний, к слову, приехал работать в лаковых свадебных туфлях. Этот факт отметили подписчики после того, как телеведущая опубликовала в Instagram снимок с места.

«Калугу посмотрели, дерево посадили, Мануфактуры Боско открыли! Ура!» — сопроводила она снимок подписью.

Внимательные комментаторы тут же подчеркнули, что супруг Ксении приехал «месить грязь» в дорогой обуви, в которой женился.

«Со свадьбы не переобувался?», «Режим экономии», «Это что, женильные туфли?», «Ксюша, купите уже своему новоявленному мужу ботинки, а то он в этих и на свадьбу, и в пир, и в мир», — иронизируют подписчики. Впрочем, нашлись люди, которые вступились за Константина и заявили, что для мужчин не существует «свадебных» и «несвадебных ботинок».

Сами Константин и Ксения на ехидные комментарии людей не ответили. Они активно снимают видео с места происходящего и делятся ими с фолловерами.