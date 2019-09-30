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Не знающая ситуации Водонаева резко высказалась о скандале с Авериным

По словам светской львицы, нельзя вести себя по-хамски в общественном месте.

Не знающая ситуации Водонаева резко высказалась о скандале с Авериным
Водонаева высказалась о скандале с Авериным/globallookpress.com

Телеведущая и светская львица Алена Водонаева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась по поводу скандала, в который оказался втянут актер Максим Аверин и его директор Николай Коренев. Инцидент произошел на борту лайнера, который следовал по маршруту Барнаул-Москва. Как отмечают сотрудники «Аэрофлота», Аверин и его директор создавали дискомфорт своим поведением не только членам экипажа, но и пассажирам.

Максим Аверин. Фото
Аверин попал в неприятный скандал/globallookpress.com

«Я не видела ситуацию, поэтому говорить не могу. Но когда ты состоявшаяся личность, когда ты признан на работе, когда ты являешься кумиром и несешь ответственность, то ты не можешь вести себя по-хамски в общественном месте. Вообще, если ты ведешь себя как свинья, то ты — свинья», — заявила Алена Водонаева.

Отметим, что Аверин и его директор отделались по итогам происшествия штрафом в пятьсот рублей. Сам актер наотрез отказался извиняться за инцидент. Он считает, что ни в чем не виноват.

Между тем журналистам программы удалось пообщаться с Авериным. Он сказал, что сейчас у него все хорошо. Причем очень много работы. «Сгораю на работе. Работаю, работаю. Так что жизнь бьет ключом», — отметил известный актер.

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Тэги:

Алена ВодонаеваМаксим АверинПрограмма "Ты не поверишь!"
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Не знающая ситуации Водонаева резко высказалась о скандале с Авериным
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