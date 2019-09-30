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«Нужно молиться»: Поплавская поддержала Анастасию Заворотнюк

Актриса очень переживает за судьбу своей коллеги.

«Нужно молиться»: Поплавская поддержала Анастасию Заворотнюк
Поплавская поддержала Заворотнюк/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская поддержала звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она заявила, что в эти дни очень переживает за здоровье актрисы и молится за нее.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Поплавская поддержала Заворотнюк/globallookpress.com

«Я очень хочу, чтобы она выздоровела. Хочу, чтобы семья ей радовалась безумно. Хочу, чтобы у ее дочери Милы была здоровая мама. Надо держать руки. Нужно молиться, кто верит. Желать человеку здоровья», — заявила «красная шапочка советского кинематографа».

Напомним, что, по слухам, Анастасия Заворотнюк находится в одной из столичных клиник, где проходит лечение от глиобластомы – агрессивной опухоли, которая поражает мозг человека. По непроверенной информации, на днях в больницу к Заворотнюк приходил нотариус. Якобы звезда уже составила завещание.

Добавим, что родные актрисы наотрез отказываются общаться с прессой. Из-за этого чуть ли не каждый день возникают самые разные версии о здоровье звезды.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПрограмма "Ты не поверишь!"Яна Поплавская
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«Нужно молиться»: Поплавская поддержала Анастасию Заворотнюк
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