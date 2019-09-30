«Нужно молиться»: Поплавская поддержала Анастасию Заворотнюк

Актриса Яна Поплавская поддержала звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она заявила, что в эти дни очень переживает за здоровье актрисы и молится за нее.

«Я очень хочу, чтобы она выздоровела. Хочу, чтобы семья ей радовалась безумно. Хочу, чтобы у ее дочери Милы была здоровая мама. Надо держать руки. Нужно молиться, кто верит. Желать человеку здоровья», — заявила «красная шапочка советского кинематографа».

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Напомним, что, по слухам, Анастасия Заворотнюк находится в одной из столичных клиник, где проходит лечение от глиобластомы – агрессивной опухоли, которая поражает мозг человека. По непроверенной информации, на днях в больницу к Заворотнюк приходил нотариус. Якобы звезда уже составила завещание.

Добавим, что родные актрисы наотрез отказываются общаться с прессой. Из-за этого чуть ли не каждый день возникают самые разные версии о здоровье звезды.