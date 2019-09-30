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Манучаров рассказал о молитвах за Заворотнюк матушек из женского монастыря

Актер побывал в Кузбассе с гастролями.

Манучаров рассказал о молитвах за Заворотнюк матушек из женского монастыря
Манучаров хотел помочь семье Заворотнюк/globallookpress.com

Актер театра и кино Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что в Кузбассе матушки местного женского монастыря молятся каждый день за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, он зашел в церковь, где к нему подошла одна из матушек, которая попросила передать пожелания скорейшего выздоровления звезде сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк. Фото
За актрису Заворотнюк молятся в Кузбассе/globallookpress.com

«Она мне сказала, что они всем монастырём молятся за Заворотнюк, потому что она любимица миллионов», — заявил Манучаров.

Актер также сказал, что за последнее время неоднократно предлагал помощь семье фигуриста Петра Чернышева, мужа Анастасии Заворотнюк. Все это он делал через пиар-директора актрисы. Правда, та на сообщения о помощи не реагирует.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга. Она находится, по неподтвержденной информации, в одной из клиник столицы. Родные звезды с прессой по-прежнему не общаются.

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Манучаров рассказал о молитвах за Заворотнюк матушек из женского монастыря
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