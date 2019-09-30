Манучаров рассказал о молитвах за Заворотнюк матушек из женского монастыря

Актер театра и кино Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что в Кузбассе матушки местного женского монастыря молятся каждый день за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, он зашел в церковь, где к нему подошла одна из матушек, которая попросила передать пожелания скорейшего выздоровления звезде сериала «Моя прекрасная няня».

«Она мне сказала, что они всем монастырём молятся за Заворотнюк, потому что она любимица миллионов», — заявил Манучаров.

Актер также сказал, что за последнее время неоднократно предлагал помощь семье фигуриста Петра Чернышева, мужа Анастасии Заворотнюк. Все это он делал через пиар-директора актрисы. Правда, та на сообщения о помощи не реагирует.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга. Она находится, по неподтвержденной информации, в одной из клиник столицы. Родные звезды с прессой по-прежнему не общаются.