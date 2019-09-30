Рики Мартин и его супруг станут родителями в четвертый раз

Поп-певец Рики Мартин станет отцом в четвертый раз. Об этом сам артист рассказал на торжественном ужине за права человека в Вашингтоне. На мероприятие Рики пришел с супругом Джваном Йосефом и близнецами – 11-летними Валентино и Маттео.

Когда Мартина пригласили на сцену, чтобы получить заслуженную за благотворительность статуэтку, Рики отметил, что благодарен своей семье за поддержку. Отдельно Мартин отметил своих сыновей, заявив, что те являются для него силой и вдохновением. Мальчики и маленькая дочь, по заявлению Мартина, мотивируют его заниматься любимым делом.

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Чуть позже Мартин во всеуслышание заявил, что в скором времени он и Джван вновь станут родителями. Это будет четвертый ребенок пары. Певец признался, что чувствует себя очень счастливым, ведь любит большие семьи. Сразу после заявления о пополнении все присутствовавшие разразились громкими аплодисментами.

Напомним, в третий раз Рики Мартин стал отцом в последний день 2018 года. Тогда на свет появилась его дочь Люсия. Артист долго скрывал дочь от посторонних глаз, но в итоге все же опубликовал снимок с ней в Instagram. Позже Мартин подчеркивал, что после рождения сыновей мечтал о дочери.