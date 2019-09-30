Отец Фриске продал часть дома Шепелеву, чтобы рассчитаться за операцию

Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году, 67-летний Владимир перенес сложную операцию на сердце. Дело в том, что после смерти любимой дочери у него начались проблемы со здоровьем. Отец Жанны Фриске стал жаловаться на боли в грудной клетке. У него развилась ишемическая болезнь.

Как сказал Владимир Фриске, он пообщался с врачом-кардиологом высшей категории Ириной Гришиной. Медик заметила, что без хирургического вмешательства не обойтись. Отцу Жанны Фриске установили три стента на сердце. Впереди долгая реабилитация. Владимиру Фриске теперь противопоказаны физические нагрузки, необходимо соблюдать режим.

Интересно, чтобы рассчитаться за операцию, Владимир Фриске продал две трети дома гражданскому супругу своей дочери, телеведущему Дмитрию Шепелеву. Теперь тот полноправный владелец особняка.

Также Владимир Фриске заверил, что конфликт с «Русфондом» по поводу денег, которые собирались на лечение его дочери, позади. Все средства были возвращены. Они пошли на лечение четырех детей со злокачественными опухолями, сообщает «СтарХит».