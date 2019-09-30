Гонорар за признание на шоу «Секрет на миллион» Лазарев отдаст больным детям

В телепередаче на НТВ певец рассказал о рождении дочери и впервые показал ее лицо.

Лазарев уже год как дважды отец. Об этом стало известно во время эфира программы «Секрет на миллион». Вполне возможно, что певец и дальше бы хранил молчание, но ведущая программы Лера Кудрявцева задала ему прямой вопрос, за который полагается максимальный гонорар от передачи. И Лазарев признался.

У него действительно год назад появилась дочь Анечка от суррогатной матери. Со своим братом, 5-летним Никитой, они 100%-е биологические родственники. Вот только вынашивали их разные женщины.

Гонорар, который певец заработал на шоу, он отправил на благотворительность – деньги перечислили в фонд «Линия жизни». Организация действует уже 11 лет на территории России, помогая тяжелобольным детям. Она оплачивает их лечение и дорогостоящие операции, которые часто не по карману родителям.