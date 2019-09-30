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Гонорар за признание на шоу «Секрет на миллион» Лазарев отдаст больным детям

В телепередаче на НТВ певец рассказал о рождении дочери и впервые показал ее лицо.

Гонорар за признание на шоу «Секрет на миллион» Лазарев отдаст больным детям
Сергей Лазарев. Фото Global look press

Лазарев уже год как дважды отец. Об этом стало известно во время эфира программы «Секрет на миллион». Вполне возможно, что певец и дальше бы хранил молчание, но ведущая программы Лера Кудрявцева задала ему прямой вопрос, за который полагается максимальный гонорар от передачи. И Лазарев признался.

У него действительно год назад появилась дочь Анечка от суррогатной матери. Со своим братом, 5-летним Никитой, они 100%-е биологические родственники. Вот только вынашивали их разные женщины.

Гонорар, который певец заработал на шоу, он отправил на благотворительность – деньги перечислили в фонд «Линия жизни». Организация действует уже 11 лет на территории России, помогая тяжелобольным детям. Она оплачивает их лечение и дорогостоящие операции, которые часто не по карману родителям.

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Гонорар за признание на шоу «Секрет на миллион» Лазарев отдаст больным детям
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