Наина Ельцина объяснила секрет успеха Марка Захарова при жизни

Вдова Бориса Ельцина отметила, что даже после смерти знаменитого режиссера люди будут обращаться к его фильмам вновь и вновь.

Жена первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о таланте скончавшегося 28 сентября худрука «Ленкома» Марка Захарова. Она подчеркнула, что не может подобрать слов, чтобы описать горечь утраты. Наина Ельцина акцентировала внимание, что не может не восхищаться Марком Захаровым как превосходным режиссером, ведь в его спектаклях и фильмах «много живого чувства и серьезных мыслей».

Вдова Ельцина акцентировала внимание на том, что Захаров при жизни обладал удивительной, фантастической способностью собирать вокруг себя талантливых людей. Именно в этом, считает Наина, кроется секрет успеха легендарного режиссера. Он умел распознавать талант. Супруга Бориса Николаевича подчеркнула – главное, что Захаров оставил после себя – творчество, к которому люди будут постоянно возвращаться.

Супруга первого президента вспомнила, что при жизни мужа часто посещала вместе с ним постановки Марка Захарова. Втроем они часто обсуждали политику и жизнь. Захаров никогда не стеснялся высказывать свою позицию, вне зависимости от того, какую должность занимает собеседник. «Он всегда говорил то, что думал. И для нас с Борисом это было очень важно», — приводит ее слова e1.