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Собчак высмеяла митрополита, давшего совет молодежи обзаводиться семьями

По словам светской львицы, инициатива РПЦ достаточно странная.

Собчак высмеяла митрополита, давшего совет молодежи обзаводиться семьями
Собчак высмеяла инициативу РПЦ/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак посмеялась над инициативой главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, который сказал, что молодежи стоит как можно раньше обзаводиться семьями, чтобы не проводить время «за просмотром порнографии и рукоблудием». Такие слова прозвучали в эфире федерального канала «Россия-24», когда священник отвечал на вопрос одного из зрителей.

Ксения Собчак. Фото
Собчак посмеялась над инициативой РПЦ/globallookpress.com

«Семьями. Обзаводиться. Когда расцвет эпохи рукоблудия обычно у людей. Лет примерно в четырнадцать то есть. Интересная личность этот митрополит», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Напомним, что не так давно телеведущая сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым.

Торжество Собчак и Богомолова, по уверению многих, претендует на титул «свадьбы года». Чего стоит только приезд молодых в ЗАГС на катафалке. За этот заезд, кстати, светской львице был выписан штраф от сотрудников ГИБДД в пять тысяч рублей. Сама она объяснила, почему багажник в их машине был открыт. По ее словам, им нужно было как-то дышать, ведь они живые люди.

Кстати, недавно были обнародованы заработки Собчак и ее супруга. Оказалось, что светская львица зарабатывает в разы больше своего мужа. Если ее заработок в районе миллиона евро в год, то у Богомолова, как подсчитали эксперты, в девять раз меньше. Впрочем, это обстоятельство не мешает паре быть счастливыми.

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Константин БогомоловКсения Собчакмитрополит Иларион
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Собчак высмеяла митрополита, давшего совет молодежи обзаводиться семьями
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