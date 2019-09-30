Интересы Бочкаревой на суде может представлять ее бывший муж-адвокат

Экс-супруг Николай Борисов уверен, что Наталья ни в чем не виновата.

Экс-супруг звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой может помочь актрисе разрешить ситуацию с наркотиками, обнаруженными у нее. Как выяснили журналисты, Николай Борисов по своему роду деятельности является адвокатом. Сразу после того, как в информпространстве появилась информация о возбуждении уголовного дела, СМИ связались с Борисовым. Тот уверенно заявил, что все поступающие данные – фейк. На вопрос же, будет ли Николай представлять интересы супруги в суде, мужчина уклончиво ответил, что не знаком с деталями произошедшего, и повесил трубку, уточняет MK.ru.

Обещали помочь Бочкаревой и ее друзья. Так, певец Андрей Ковалев отметил, что сейчас Наталья очень переживает из-за скандала. Он предположил, что актриса находится с детьми и именно они смогут ей пережить происходящее. Сам Ковалев заявил, что со своей стороны постарается максимально посодействовать разрешению ситуации.

«Не надо раздувать из этой истории что-то такое, это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет», — резюмировал он.

Напомним, в субботу, 28 сентября, актрису Наталью Бочкареву задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Сотрудникам ГИБДД показалось странным поведение женщины за рулем, а чуть позже сама Бочкарева якобы подтвердила, что хранит запрещенное вещество в нижнем белье. Сейчас актриса опровергает эту информацию.