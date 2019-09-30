Нелли Уварова опровергла слухи о том, что постриглась в поддержку Заворотнюк

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова опровергла появившуюся информацию, что она обрила голову налысо, чтобы поддержать актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, находится в одном из медицинских центров столицы, где проходит лечение от онкологического заболевания.
«Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком! То, что раздули СМИ, просто невыносимо!» — заявила Нелли Уварова.
Отметим, что родные Анастасии Заворотнюк хранят молчание относительно ее здоровья. С прессой они не общаются.
Между тем уже многие друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подтверждают, что актриса действительно в одной из клиник. Правда, ее состояние здоровья не такое критическое, как писали некоторые СМИ.