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Нелли Уварова опровергла слухи о том, что постриглась в поддержку Заворотнюк

По словам актрисы, от волос она избавилась раньше.

Нелли Уварова опровергла слухи о том, что постриглась в поддержку Заворотнюк
Уварова объяснила, почему подстриглась/globallookpress.com

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова опровергла появившуюся информацию, что она обрила голову налысо, чтобы поддержать актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, находится в одном из медицинских центров столицы, где проходит лечение от онкологического заболевания.

«Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком! То, что раздули СМИ, просто невыносимо!» — заявила Нелли Уварова.

Отметим, что родные Анастасии Заворотнюк хранят молчание относительно ее здоровья. С прессой они не общаются.

Между тем уже многие друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подтверждают, что актриса действительно в одной из клиник. Правда, ее состояние здоровья не такое критическое, как писали некоторые СМИ.

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Нелли Уварова опровергла слухи о том, что постриглась в поддержку Заворотнюк
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