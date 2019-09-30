Нелли Уварова опровергла слухи о том, что постриглась в поддержку Заворотнюк

По словам актрисы, от волос она избавилась раньше.

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова опровергла появившуюся информацию, что она обрила голову налысо, чтобы поддержать актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, находится в одном из медицинских центров столицы, где проходит лечение от онкологического заболевания.

«Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком! То, что раздули СМИ, просто невыносимо!» — заявила Нелли Уварова.

Отметим, что родные Анастасии Заворотнюк хранят молчание относительно ее здоровья. С прессой они не общаются.

Между тем уже многие друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подтверждают, что актриса действительно в одной из клиник. Правда, ее состояние здоровья не такое критическое, как писали некоторые СМИ.