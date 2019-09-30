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Захаров любил вспоминать забавную историю знакомства родителей

Режиссер был мистиком и прислушивался к знакам, которые давала ему жизнь.

Захаров любил вспоминать забавную историю знакомства родителей
Захаров, стоп-кадр программы "Сегодня вечером"

Марк Захаров был уверен, что родился благодаря тесным сапогам, пишет «КП». Его папа Анатолий Захаров в 16 лет решил вступить в Добровольческую армию, но туда принимали исключительно при наличии собственных кирзовых сапог.

Юноша поспешил заказать их у обувщика, но тот принял лишнего и сильно ошибся с размером. Расстроенный парень не смог натянуть сапоги на ноги, а денег на новую пару у него не было. Вот и остался паренек в мирной жизни. Позже стал учителем физкультуры в школе и женился на симпатичной коллеге Галине Бардиной, которая преподавала у детей актерское мастерство в драмкружках. 13 октября 1933 года у них появился на свет сын Марк. Режиссер любил рассказывать эту историю о сапогах и знакомстве родителей.

Марк Анатольевич не дожил до своего 86-летия всего две недели. 28 сентября у него остановилось сердце из-за последствий тяжелой пневмонии, которая оказалась повторной. К сожалению, Захаров не сразу обратился к докторам и попал в больницу уже в критическом состоянии.

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Захаров любил вспоминать забавную историю знакомства родителей
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