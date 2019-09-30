Билан назвал представителя студии инклюзивного творчества фюрером

Певец Дима Билан, который посетил Самару с повторным концертом, вновь попал в неприятную ситуацию. Он назвал представителя городской студии инклюзивного творчества Фюрером. Работники хотели спеть для музыканта песню, таким образом отблагодарив за установку инклюзивной детской площадки. В это время в адрес одного из представителей и была произнесена фраза «Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой Фюрер). Отметим, что работники студии предпочли скандал не раздувать и никак не отреагировали на эти обидные слова, сообщает портал 360tv.ru.
Напомним, что Дима Билан около месяца назад вышел пьяным на сцену в Самаре на Дне города. Позже он признавался, что переборщил перед выступлением с коньяком.
Жители города первое время требовали, чтобы певца лишили звания «Заслуженный артист России». Они посчитали такое его поведение недостойным знаменитости. Впрочем, позже градус накала страстей поутих.
Билан пообещал дать в городе бесплатный концерт. Кроме того, он подарил инклюзивную детскую площадку одному из местных центров. Отметим, что свое слово Билан сдержал. На его концерт пришло 35 тысяч жителей Самары.