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«Жду в гости с детками»: Кудрявцева отреагировала на снимок дочери Лазарева

Все друзья певца отметили, что девочка необычайно хорошенькая.

«Жду в гости с детками»: Кудрявцева отреагировала на снимок дочери Лазарева
Кудрявцева и другие звезды отреагировали на снимок Лазарева с дочкой/globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева, а также другие звезды шоу-бизнеса отреагировали на снимок дочери певца Сергея Лазарева, который он разместил в Instagram. Напомним, что исполнитель целый год скрывал от общественности появление на свет девочки.

Сергей Лазарев с детьми. Фото
Лазарев впервые показал дочь общественности/https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Лишь в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ он рассказал, что у него есть дочь Анна, которой уже годик. Кроме того, Лазарев опубликовал ее снимок в соцсетях.

«Серень, спасибо, что доверился! Искренний и настоящий разговор! Крепко обнимаю и жду в гости с детками», — заявила Лера Кудрявцева, для которой рождение у бывшего возлюбленного второго ребенка стало настоящим шоком.

«Она красотка», — заявила Лолита. «Ой ты боже мой! Какая сладкая. Поздравляю самого счастливого папочку на земле. Сережа», — отметила певица Катя Лель. «А платье-то! С ума сойти! Сладкая булочка», — написала Полина Гагарина. «Поздравляю! Это так здорово!» — заметил певец Алексей Воробьев. «Счастье любит тишину», — добавила певица Ирина Дубцова, намекнув, что исполнитель все правильно делал, когда в течение года не показывал дочь общественности.

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Тэги:

Анна ЛазареваИрина ДубцоваКатя ЛельЛера КудрявцеваСергей Лазарев
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«Жду в гости с детками»: Кудрявцева отреагировала на снимок дочери Лазарева
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