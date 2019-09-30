«Жду в гости с детками»: Кудрявцева отреагировала на снимок дочери Лазарева

Телеведущая Лера Кудрявцева, а также другие звезды шоу-бизнеса отреагировали на снимок дочери певца Сергея Лазарева, который он разместил в Instagram. Напомним, что исполнитель целый год скрывал от общественности появление на свет девочки.

Лишь в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ он рассказал, что у него есть дочь Анна, которой уже годик. Кроме того, Лазарев опубликовал ее снимок в соцсетях.

больше по теме Сергей Лазарев впервые показал лицо годовалой дочери Музыкант скрывал ее появление на свет от общественности.

«Серень, спасибо, что доверился! Искренний и настоящий разговор! Крепко обнимаю и жду в гости с детками», — заявила Лера Кудрявцева, для которой рождение у бывшего возлюбленного второго ребенка стало настоящим шоком.

«Она красотка», — заявила Лолита. «Ой ты боже мой! Какая сладкая. Поздравляю самого счастливого папочку на земле. Сережа», — отметила певица Катя Лель. «А платье-то! С ума сойти! Сладкая булочка», — написала Полина Гагарина. «Поздравляю! Это так здорово!» — заметил певец Алексей Воробьев. «Счастье любит тишину», — добавила певица Ирина Дубцова, намекнув, что исполнитель все правильно делал, когда в течение года не показывал дочь общественности.