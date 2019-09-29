Наталья Гулькина высказалась о предполагаемой болезни Заворотнюк

Как сказала певица, сама она давно составила завещание.

Певица Наталья Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о предполагаемой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По слухам, в палату, где лечится звезда от онкологического заболевания, приходит нотариус. Якобы было составлено завещание. Поговаривают, что у звезды только недвижимости на полмиллиарда рублей.

«Рак – самая страшная болезнь нашего времени. От нее никто не застрахован. Я сама давно написала завещание. Мы летаем на самолетах, которые падают. В парке может напасть маньяк. Нужна в таких случаях маленькая страховка для своих детей. Через онкологические заболевания вообще прошли многие артисты. Трудно об этом говорить. Надо иметь колоссальную силу воли и терпение, чтобы вылечиться», — заявила Наталья Гулькина.

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Певица также отметила, что наслышана новостями об Анастасии Заворотнюк. Ей страшно, что такое происходит с людьми, которые живут правильной жизнью.

«Вся жизнь, кажется, впереди. Не понимаю, почему порой все так несправедливо», — заметила она.