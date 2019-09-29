Собчак потратила на покупку картины свыше двух тысяч евро

Телеведущая заметила, что в будущем ее она, скорее всего, кому-нибудь подарит.

Светская львица Ксения Собчак приобрела на аукционе картину, стоимость которой составляет 2200 евро или примерно 155 тысяч рублей. Полотном она похвасталась в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. На картине изображена кошка и дракон.

«Ну, во-первых, она большая. Во-вторых, яркая. Кошка, дракон, что-то в этом есть. Мне кажется это чудесно», — заявила светская львица.

больше по теме Собчак показала, как шили ее подвенечное платье Кружево и тонкую сетку мастерицы делали вручную.

Интересно, что в доме у телеведущей стены увешаны картинами. Здесь их сразу несколько. Она в общем-то и не скрывает этот факт. Есть, к примеру, полотно популярной художницы Натальи Гончаровой. Его стоимость более миллиона рублей.

«В детской такую картину не повесишь. Ребенок будет заикаться. Еще не решила, что с ней делать. Пойду, возможно, к кому-нибудь на день рождения и подарю. Человеку будет приятно, а почему бы и нет?» — заявила Ксения Собчак о своем приобретении в эфире программы.