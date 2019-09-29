Харламов назвал свой любимый фильм режиссера Захарова

В столице 1 октября простятся с режиссером Марком Захаровым. Художественный руководитель театра «Ленком» скончался 28 сентября в московской больнице на 86-м году жизни. Народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Известие о смерти Марка Захарова застало врасплох всех российских артистов. Среди тех, кто почтил его память, — комик Гарик Харламов. Он назвал автора картины «12 стульев» легендой.

Несколько позже в блоге супруг Кристины Асмус рассказал, какой фильм их всех работ режиссера нравится ему больше всего. Выбор комика мало кого удивил. Гарику Харламову особенно по душе культовая картина «Тот самый Мюнхгаузен», где играет Олег Янковский. Кстати, этот фильм комик выделяет не только среди работ советского режиссера, но и всего кинематографа.

В своем профиле в Instagram юморист также опубликовал любимый отрывок из названной ленты.

«Любимый фрагмент из любимого фильма. Вечная память Марку Захарову!», — прокомментировал ролик артист.

Напомним, многие артисты крайне эмоционально отреагировали на известие о смерти Марка Захарова. К примеру, Елена Валюшкина, узнав об этом, не смогла сдержать слез.