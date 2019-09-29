Максакова поставила точку в ссоре с матерью Вороненкова

Конфликт между Марией Максаковой и матерью экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова завершился. Не без участия телевизионщиков женщины заключили мир после нескольких лет ссоры.

Оперная дива и родительница Вороненкова Людмила Николаевна во второй раз встретились лицом к лицу в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Видимо, участницы передачи успели остыть после взаимных оскорблений и обвинений, поэтому их новая беседа вышла более спокойной.

Максакова требовала у пожилой дамы извиниться за нелицеприятные высказывания в свой адрес. Но в итоге призналась, что продолжает хорошо относиться к бабушке ее с Вороненковым сына.

«Я и сейчас вас люблю. Всем плохо от того, что мы пережили», – говорит Мария.

Людмила Николаевна не видела внука долгое время, поскольку певица была против этих встреч. Максакова обрадовала женщину, показав ей свежее видео с маленьким Иваном. А та, в свою очередь, поблагодарила невестку за памятник, который она поставила на могиле покойного мужа, и пообещала вскоре навестить ребенка.

Напомним, после убийства Вороненкова его мать неоднократно появлялась в эфире телешоу, обвиняя Максакову в различных прегрешениях, в том числе пристрастии к алкоголю и наркотикам. Исполнительница категорически опровергала претензии Людмилы Николаевны и заявляла, что ее супруг не хотел общаться с матерью да и сыну нет нужды видеться с бабушкой.

В 2017 году Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева, куда он и Максакова уехали из Москвы после возбужденного в отношении депутата дела о рейдерстве.