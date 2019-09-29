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«Наш Феллини»: Жириновский отреагировал на смерть Захарова

Режиссер скончался из-за повторного воспаления легких.

«Наш Феллини»: Жириновский отреагировал на смерть Захарова
Владимир Жириновский Фото: globallookpress.com

Накануне, 28 сентября, стало известно, что театр «Ленком» потерял своего наставника и художественного руководителя Марка Захарова. Мэтр скончался в больнице из-за повторного воспаления легких.

Теплые слова в адрес режиссера уже сказало множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Свои соболезнования близким Марка Захарова выразили также государственные деятели — Владимир Путин, Владимир Мединский, Сергей Собянин. Большую речь по этому поводу в своем Telegram-канале опубликовал и Владимир Жириновский. Политик назвал Марка Захарова «глыбой русского театра и кино».

«Это наш Федерико Феллини, Вуди Аллен», — считает Жириновский.

Говоря о творчестве режиссера, политик отметил, что с ключевыми работами Захарова знакомы абсолютно все. К таковым Жириновский отнес фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «12 стульев», «Обыкновенное чудо». Что касается постановок режиссера, то Владимир Вольфович, конечно, вспомнил об «Юноне и Авось».

Марк Захаров. Фото
Марк Захаров Фото: globallookpress.com

«Спектакль «Юнона и Авось» — это театральный бестселлер Советского Союза и России. Ни одна другая постановка ни до, ни после не пользовалась такой популярностью. Я тоже ходил на нее и остался под впечатлением», — высказался политик.

Напомним, Марк Захаров ушел на 86-м году жизни. Церемония прощания состоится в театре «Ленком» 1 октября.

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Владимир ЖириновскийВуди АлленМарк Захаровумер Марк ЗахаровФедерико Феллини
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«Наш Феллини»: Жириновский отреагировал на смерть Захарова
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