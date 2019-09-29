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Михаилу Шацу пришлось бегать на четвереньках на «Форте Боярд»

54-летнему телеведущему оказалось нелегко выполнить очередное испытание Шнурова.

Михаилу Шацу пришлось бегать на четвереньках на «Форте Боярд»
Михаил Шац. Фото: КП/Вислов Иван

Во втором выпуске нового сезона проекта «Форт Боярд» участникам пришлось нелегко. Команда в составе Михаила Шаца, Владимира Маркони, Валентины Мазуниной, Валерии Федорович и Анны Цукановой-Котт упустила шансы получить сразу несколько заветных ключей, но игроки сумели спасти положение в очередном испытании.

Сергей Шнуров ставит новую задачу перед участниками шоу «Форт Боярд». Кадр из программы телеканала СТС

Сергей Шнуров предложил Шацу и Маркони выполнить задание под названием «Большая стирка». Чтобы добраться до ключа, знаменитостям нужно было пробежаться в мыльной пене внутри большой центрифуги. Владимир с легкостью пустился бежать, но 54-летнему капитану команды это оказалось не по силам.

Не желая сдаваться, Михаил встал на четвереньки и продолжил двигаться вместе с более молодым коллегой. Напарники вернулись к своим с третьим ключом. Как выяснилось, после тяжелой битвы за победу у телеведущего все еще остались силы пошутить.

«А нельзя на режим сушки теперь?» – осведомился артист.

Михаил Шац и Владимир Маркони на «Форт Боярд». Кадр из программы телеканала СТС

Напомним, съемки шоу «Форт Боярд» едва не закончились для шоумена трагично. В самом сложном испытании выпуска «Подводная клетка» он должен был выкручивать болты под водой, чтобы добыть код. Выныривая на поверхность, Шац не успевал отдышаться. Эту задачу он выполнил, но впоследствии признался, что сполна «хлебнул» испытаний на телешоу, поэтому не уверен, поедет ли еще раз.

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Тэги:

Михаил ШацПрограмма "Форт Боярд"Сергей Шнуров
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Михаилу Шацу пришлось бегать на четвереньках на «Форте Боярд»
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